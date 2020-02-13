Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

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Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Как отметил военный чиновник в письменных показаниях перед комитетом сената по делам вооружённых сил, «более десяти лет США совершенствовали свои технологии по нанесению гиперзвуковых ударов и успешно демонстрировали их значение в войсках».

«Департамент (обороны. — RT) начинает решительно проводить лётные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих систем в таком масштабе, чтобы службы имели оперативные возможности в ближайшем будущем», — говорится в документе.

Ранее Ричард заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений полезен для России и США, однако он не учитывает значительные преимущества российской стороны в вооружениях.

Как рассказал американский лидер Дональд Трамп, при отсутствии договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем США останется создать самые мощные ядерные силы в мире.

Также Трамп отмечал, что у США «есть супербыстрые ракеты в большом количестве», способные развивать скорость в семь раз быстрее обычных.

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