Трамп сообщил о действиях США при отсутствии договоров с Россией и КНР

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал на встрече с губернаторами, какие действия предпримут США при отсутствии договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.
Трамп сообщил о действиях США при отсутствии договоров с Россией и КНР
  • Reuters

«И Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие», — заявил Трамп.

«Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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