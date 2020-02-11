Трамп сообщил о действиях США при отсутствии договоров с Россией и КНР
- Reuters
«И Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие», — заявил Трамп.
«Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», — цитирует РИА Новости Трампа.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).