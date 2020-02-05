В США заявили, что скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.

«Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнём переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России», — приводит РИА Новости его слова.

5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в мире разрушается система контроля за вооружениями.

3 февраля французский лидер Эммануэль Макрон, выступая с речью на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, высказался в пользу необходимости проведения переговоров с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями.