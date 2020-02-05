В США заявили, что скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями
- Reuters
«Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнём переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России», — приводит РИА Новости его слова.
5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в мире разрушается система контроля за вооружениями.
3 февраля французский лидер Эммануэль Макрон, выступая с речью на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, высказался в пользу необходимости проведения переговоров с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями.