Макрон выступил за переговоры с Россией и США по вопросу о вооружениях

Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая с речью на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, высказался в пользу необходимости проведения переговоров с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями.

«Франция — я говорил об этом, и мы приняли эту инициативу — хочет вновь взять на себя ответственность в рамках конкретного диалога по вопросу контроля над вооружениями», — цитирует ТАСС Макрона.

Французский президент подчеркнул, что в отношениях с Россией необходимо регулярно возвращаться к этой теме.

Он также акцентировал внимание на том, что нельзя допускать того, чтобы договором об оружии занимались две державы, которые не консультируются с Европой.

«Кто мы такие, чтобы соглашаться на то, что (договором об. — RT) оружии, которое может нас достать, будут заниматься две державы, которые, не советуясь с нами, либо не соблюдают его, либо выходят из него?» — добавил Макрон.

5 декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в развязывании гонки вооружений и размещении ракет средней и меньшей дальности там, где их нет.