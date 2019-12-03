Макрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы

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Французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.
Макрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы
  • Reuters

«После прекращения действия ДРСМД нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности, мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией», — цитирует его ТАСС.

Макрон подчеркнул, что Европа заинтересована в продолжении переговоров по данному вопросу с учётом её интересов.

«Европа рассчитывает, что её мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — сказал французский президент.

Ранее Макрон выразил готовность рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет в Европе.

В Кремле отметили, что в ответном письме Макрона Путину высказывалось понимание озабоченности России данной проблемой и готовность к диалогу.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил о важности создания единой для России и Европы архитектуры безопасности.

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