Макрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы
- Reuters
«После прекращения действия ДРСМД нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности, мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией», — цитирует его ТАСС.
Макрон подчеркнул, что Европа заинтересована в продолжении переговоров по данному вопросу с учётом её интересов.
«Европа рассчитывает, что её мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — сказал французский президент.
Ранее Макрон выразил готовность рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет в Европе.
В Кремле отметили, что в ответном письме Макрона Путину высказывалось понимание озабоченности России данной проблемой и готовность к диалогу.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил о важности создания единой для России и Европы архитектуры безопасности.