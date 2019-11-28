В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам
- РИА Новости
«Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он отметил, что в ответе не было каких-либо деталей.
«Но по крайней мере там высказывается понимание озабоченности (России. — RT) и готовность к диалогу на этот счёт», — добавил пресс-секретарь.
Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на ответное письмо Макрона Путину, рассказало о реакции французского президента на письмо российского лидера.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Макрон готов рассмотреть предложение о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
В конце сентября сообщалось, что Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
11 октября Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде сообщил, что не получил ответа на своё обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности.