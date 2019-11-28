СМИ рассказали о реакции Макрона на письмо Путина

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Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на ответное письмо Макрона Путину.

25 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

11 октября Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде сообщил, что не получил ответа на своё обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности.

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