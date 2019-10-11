Путин заявил, что не получил ответа по письму о РСМД

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде сообщил, что не получил ответа на своё обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности.

«Ответа нет, это покажется странным, но тишина. Я думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них ответить не могут», — приводит РИА Новости слова Путина.

25 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

3 октября Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».