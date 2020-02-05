Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

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Президент России Владимир Путин заявил, что человечество находится у опасной черты из-за угроз распространения терроризма и региональных конфликтов.
Путин заявил о приближении человечества к опасной черте
  • РИА Новости

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. 

Путин также сообщил, что в неустойчивом положении находится мировая экономика.

В январе российский президент призвал не допустить крупномасштабных военных столкновений на Ближнем Востоке, которые могут стать катастрофой для всего мира.

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