Путин призвал избежать крупномасштабных конфликтов на Ближнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал не допустить крупномасштабных военных столкновений на Ближнем Востоке, которые могут стать катастрофой для всего мира.

«Что касается ситуации (на Ближнем Востоке. — RT) в целом, то надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдёт», — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос.

Российский лидер отметил, что в регионе продолжаются малоинтенсивные боевые действия, и призвал не допустить крупных столкновений в регионе, которые приведут к новым потокам беженцев и гуманитарной катастрофе.

«Если это (крупномасштабные боевые действия. — RT) произойдёт — это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира», — подчеркнул Путин.

По его словам, мировые лидеры постараются приложить совместные усилия для недопущения подобного развития ситуации.

Ранее в Евросоюзе призвали США и Иран к максимальной сдержанности для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке в ответ на убийство Соединёнными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в пригороде Багдада.