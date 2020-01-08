Зариф: Иран нанёс удар по базе, с которой были атакованы его граждане

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал удар Тегерана по американским базам в Ираке.

«Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нацелившись на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц», — говорится в заявлении Зарифа в Twitter.

По его словам, Тегеран не стремится к войне.

«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя от любой агрессии», — отметил он.

В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей Исламской революции нанёс удары ракетами по двум американским базам на западе и на севере Ирака, выпусти «десятки» ракет. В Пентагоне занимаются подсчётом ущерба.

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер проводят совещание в Белом доме. В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп собирался выступать с обращением к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.