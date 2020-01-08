В Белом доме отрицают, что Трамп собирался выступать с обращением

В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп собирался выступать с обращением к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.

«Это неправда и никогда не было правдой. И никто даже не попытался подтвердить это в пресс-службе перед тем, как твитить. В гонке за то, чтобы первыми сообщить новости, публика вновь пала жертвой безответственных «репортажей», — написала пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм в Twitter.

Гришэм ретвитнула сообщение одного из корреспондентов телеканала, где говорилось, что помощники Трампа срочно готовятся к телеобращению президента.

В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей Исламской революции нанёс удары ракетами по американским базам на западе и на севере Ирака.

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер проводят совещание в Белом доме.