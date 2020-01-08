США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.

Соответствующее заявление выпущено Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и касается пассажирских самолётов.

В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей Исламской революции нанёс удары ракетами по американским базам на западе и на севере Ирака. В КСИР сообщили, что выпустили «десятки» ракет по базам США. В Пентагоне подтвердили нанесение ударов по базам.

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер проводят совещание в Белом доме.