Помпео и Эспер прибыли на совещание к Трампу в Белый дом

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер прибыли на совещание к американскому лидеру Дональду Трампу в Белый дом.

Об этом сообщает CNN.

По данным дипломатического источника, чуть ранее, Эспер связался с офисом премьер-министра Ирака.

В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей Иранской революции нанёс удары баллистическими ракетами по американским базам на западе и на севере Ирака.

Пентагон сообщил, что американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки.

В Минобороны США отметили, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными».