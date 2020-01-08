Помпео и Эспер прибыли на совещание к Трампу в Белый дом
Об этом сообщает CNN.
По данным дипломатического источника, чуть ранее, Эспер связался с офисом премьер-министра Ирака.
В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей Иранской революции нанёс удары баллистическими ракетами по американским базам на западе и на севере Ирака.
Пентагон сообщил, что американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки.
В Минобороны США отметили, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными».