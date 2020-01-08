Пентагон: Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами.

«Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке», — приводит РИА Новости заявление Хоффмана.

Он отметил, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции — в Аль-Асаде и Эрбиле.

Хоффман сообщил, что американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки.

Он добавил, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными».

Ранее американские СМИ сообщили, что база США «Аль-Асад» на западе Ирака подверглась ракетной атаке.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет».

Также стало известно, что атакована американская база в Иракском Курдистане.