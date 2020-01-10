Главы МИД стран ЕС призвали Иран и США к деэскалации

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Главы МИД стран — членов Евросоюза призвали США и Иран к максимальной сдержанности и деэскалации ситуации в регионе.
Главы МИД стран ЕС призвали Иран и США к деэскалации
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Регион не может позволить себе ещё одну войну. Мы призываем каждую сторону к срочной деэскалации и максимальной сдержанности», — заявил Боррель.

8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство Соединёнными Штатами генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

Позднее в НАТО прокомментировали ракетный удар Ирана по силам США.

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