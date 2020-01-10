Главы МИД стран ЕС призвали Иран и США к деэскалации
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.
«Регион не может позволить себе ещё одну войну. Мы призываем каждую сторону к срочной деэскалации и максимальной сдержанности», — заявил Боррель.
8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство Соединёнными Штатами генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
Позднее в НАТО прокомментировали ракетный удар Ирана по силам США.