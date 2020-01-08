СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США
«80 человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке», — говорится в сообщении в Twitter.
Reports: 80 killed in #Iran missile attacks on U.S. bases in #Iraq#BreakingNews#UnitedStates#IranvsUSA#DecisiveResponse#GhasemSoleimanipic.twitter.com/WzOOlkotVy— Press TV (@PressTV) January 8, 2020
При этом телеканал подчёркивает, что не может проверить данные о числе погибших.
В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака, выпустив «десятки» ракет.
Как заявили в Тегеране, Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны.
СМИ, ссылаясь на источник, писали, что американские военные были вовремя оповещены во время ракетных ударов Ирана в Ираке.