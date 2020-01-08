СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«80 человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке», — говорится в сообщении в Twitter.

При этом телеканал подчёркивает, что не может проверить данные о числе погибших.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака, выпустив «десятки» ракет.

Как заявили в Тегеране, Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны.

СМИ, ссылаясь на источник, писали, что американские военные были вовремя оповещены во время ракетных ударов Ирана в Ираке.