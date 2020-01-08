Источник: базы США в Ираке вовремя предупредили о ракетной атаке

Военный источник сообщил, что американские военнослужащие были вовремя оповещены во время ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке.

Об этом сообщает CNN.

В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей Исламской революции нанёс удары ракетами по двум американским базам на западе и на севере Ирака, выпустив «десятки» ракет. В Пентагоне занимаются подсчётом ущерба.

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер проводят совещание в Белом доме.

После этого президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.