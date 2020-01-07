В Белом доме рассказали о причине ликвидации Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал причину убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

«Информация, которая была у нас и которую мы считаем заслуживающей доверия, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, подготавливали убийства большого числа американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — заявил он в интервью Fox News.

По словам О’Брайена, важнейшей задачей президента США является обеспечение безопасности американцев. Именно поэтому президент страны Дональд Трамп «разрешил проведение этой успешной операции».

Ранее Трамп заявил, что Сулеймани «прямо или косвенно ответственен за гибель миллионов человек» в Иране.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.