Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Кто-нибудь здесь верит в это?.. Есть хоть что-то в истории, что говорит о Касеме Сулеймани, этом «добропорядочном джентльмене и дипломате высокого ранга», как о человеке, который ездил в Багдад с мирной миссией?» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки во время брифинга.

Как добавил Помпео, США «знают, что это неправда».

«Мы не только знаем историю, мы знаем, что это тоже неправда... (Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад. — RT) Зариф — первоклассный пропагандист», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа Вашингтону на убийство Сулеймани.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.