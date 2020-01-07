Иран подготовил 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Власти Ирана подготовили 13 «сценариев мести» за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ударом США в Багдаде.

Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

По его словам, «даже самый маленький» из подготовленных вариантов может стать «историческим кошмаром для Соединённых Штатов».

7 января парламент Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства Касема Сулеймани.

Также Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани.

Генерал был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.