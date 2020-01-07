Иран подготовил 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

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Власти Ирана подготовили 13 «сценариев мести» за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ударом США в Багдаде.
Иран подготовил 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
  • © Iranian Supreme Leader's office/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

По его словам, «даже самый маленький» из подготовленных вариантов может стать «историческим кошмаром для Соединённых Штатов».

7 января парламент Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства Касема Сулеймани.

Также Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани.

Генерал был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.

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