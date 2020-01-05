Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
«Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в МИД Ирана сообщили, что выразили США протест из-за угроз американского лидера Дональда Трампа нанести удар по иранским целям.
Трамп заявлял, что Иран в случае нападения ждёт «быстрый и сильный удар». По его словам, США взяли на прицел 52 иранские цели.
Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде 3 января.