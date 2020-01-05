Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани

Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за ситуации вокруг гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке.

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что выразили США протест из-за угроз американского лидера Дональда Трампа нанести удар по иранским целям.

Трамп заявлял, что Иран в случае нападения ждёт «быстрый и сильный удар». По его словам, США взяли на прицел 52 иранские цели.

Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде 3 января.