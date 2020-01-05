Иран выразил США протест из-за угроз Трампа

МИД Ирана выразил решительный протест Соединённым Штатам из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским объектам в случае нападения на американцев или американское имущество.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для передачи ноты протеста в МИД Ирана вызвали посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране.

«Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест Ирана по поводу угроз, нарушающих международные нормы и право», — указано в сообщении.

Также в МИД Ирана заявили, что Тегеран готов к ответу на любые действия против безопасности страны.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «быстрым и сильным ударом» в случае нападения. По его словам, США взяли на прицел 52 иранские цели.

3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.