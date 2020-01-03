Хаменеи пригрозил отомстить за гибель генерала КСИР в Ираке

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Жёсткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани. — RT) кровь, как и кровь других мучеников», — приводит РИА Новости его заявление.

Кроме того, в связи с гибелью высокопоставленного военачальника в Иране был объявлен трёхдневный траур.

Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции ВС США.

Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма».

3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.