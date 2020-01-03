МИД Ирана выразил протест США из-за убийства генерала КСИР в Ираке

Министерство иностранных дел Ирана выразило США решительный протест в связи с гибелью генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«В связи с убийством военачальника Сулеймани американскими силами поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван (в МИД Ирана. — RT), где ему был заявлен решительный протест Ирана», — написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter​​​.

◾در پی ترور سردار سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و مراتب اعتراض شدید اللحن ایران به وی ابلاغ شد. به وی گفته شد این اقدام آمریکا مصداق بارز تروریسم دولتی است و رژیم آمریکا مسئول کلیه عواقب آن خواهد بود. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) January 3, 2020

Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции ВС США.

Позднее бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит США за гибель Сулеймани.

3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.