Пентагон подтвердил гибель генерала КСИР в результате операции США

Пентагон подтвердил, что генерал Корупса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции ВС США.

«Вооружённые силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани», — цитирует РИА Новости заявление Пентагона.

Отмечается, что военные действовали по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Также уточняется, что подразделение «Аль-Кудс», которое возглавлял Сулеймани, было внесено США в список террористических организаций.

Ранее сообщалось, что Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.