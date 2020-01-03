Пентагон подтвердил гибель генерала КСИР в результате операции США

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Пентагон подтвердил, что генерал Корупса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции ВС США.
Пентагон подтвердил гибель генерала КСИР в результате операции США
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«Вооружённые силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани», — цитирует РИА Новости заявление Пентагона.

Отмечается, что военные действовали по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Также уточняется, что подразделение «Аль-Кудс», которое возглавлял Сулеймани, было внесено США в список террористических организаций.

Ранее сообщалось, что Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

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