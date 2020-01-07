Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

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RT
Меджлис (парламент) Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
  • AFP

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Открытое заседание парламента Ирана прошло утром 7 января. Отмечается, что предложение уже подписали 206 иранских депутатов.

Также один из пунктов принятой инициативы подразумевает выделение отряду специального назначения «Кудс», который возглавлял Сулеймани, €200 млн.

Как уточняет агентство Fars, в «список террористов» были добавлены все сотрудники Пентагона, связанные с ним организации, а также командиры, причастные к гибели Сулеймани.

Ранее Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани.

Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.

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