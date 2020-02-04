Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-III

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом информирует РИА Новости.
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-III
  • Reuters

«Ядерное разоружение остаётся нашим ключевым приоритетом, и мы весьма обеспокоены тем, что наблюдаем риск распространения ядерного оружия. Мы весьма обеспокоены тем, что видим прекращение действия ДРСМД. Мы активно говорим Западу и России, что чрезвычайно важно обновить СНВ-III и важно вести переговоры по этой теме», — заявил Гутерреш.

По словам Генсека ООН, если этот договор не будет продлён, то «все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос».

16 января делегации России и Соединённых Штатов провели в Вене двусторонние переговоры по вопросам стратегической стабильности.

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