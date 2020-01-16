Делегации России и США провели переговоры в Вене

Делегации России и Соединённых Штатов провели в Вене двусторонние переговоры по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.

«Национальные делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд», — написал Ульянов в Twitter.

В декабре 2019 года Форд отметил, что США рассматривают долговременные варианты продления СНВ-III.

Как сообщали в МИД России, американской стороне было предложено продлить СНВ-III на пять лет. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что Вашингтон стремится к новому соглашению по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и ещё с несколькими странами.