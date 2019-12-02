Госдеп: США рассматривают долговременные варианты продления СНВ-III

США рассматривают возможность продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в долговременном контексте, заявил помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Это рассматривается, мы не приняли того или иного решения. Мы ищем более долговременные варианты», — приводит РИА Новости его заявление на семинаре в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

В частности, США оценивают перспективы данного соглашения для предотвращения гонки вооружений между Вашингтоном, Москвой и Пекином, который не является стороной договора СНВ-III.

Ранее в МИД России сообщили о предложении американской стороне продлить СНВ-III на пять лет.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что Вашингтон стремится к новому соглашению по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и ещё с несколькими странами.