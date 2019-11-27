Россия предложила США продлить СНВ на пять лет

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Российская сторона предложила Соединённым Штатам продлить Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на пять лет. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Россия предложила США продлить СНВ на пять лет
  • РИА Новости

«Мы предложили США продлить договор на предусмотренный в нём пятилетний срок или, если в силу каких-то причин это некомфортно для американской стороны, то на менее продолжительный срок...», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он добавил, что международное сообщество ожидает от Москвы и Вашингтона убедительных подтверждений приверженности контролю над вооружениями.

Также Рябков заявил, что возможное появление американских средств средней и меньшей дальности в новых районах вынудит российскую сторону принять меры по исчерпывающему обеспечению собственной безопасности.

«Мы не допустим посягательств на наши интересы в этой области. Ответ будет выверенным, соразмерным меняющимся обстоятельствам, но он неизбежен», — сказал замглавы МИД.

Ранее Россия в рамках договора СНВ-III показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард».

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