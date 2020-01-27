Эксперт оценил ситуацию вокруг договора СНВ-III
- © Скриншот с видео: Министерство обороны США
В беседе с радио Sputnik он отметил, что непродление договора может стать опасностью в глобальном масштабе.
«Отсутствие договора — это отсутствие системы контроля. А в случае отказа международного сообщества от любых договорённостей что может произойти? Если договор о СНВ-III будет отменён, мир становится неконтролируемым и менее предсказуемым», — отметил Дмитрий Солонников.
Ранее заместитель Генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу заявила, что ООН призывает США и Россию продлить договор СНВ-III на пять лет.