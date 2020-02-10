Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Он отметил, что США интересуют новые вооружения России.

«Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере «Авангард» и «Сармат», наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора. Всё остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать», — заявил Лавров.

При этом он уточнил, что данное обсуждение будет идти «уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений».

Министр пояснил, что это было связано «с развалом Договора о противоракетной обороне» и подчеркнул, что «обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

«Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причём делать это с учётом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — добавил глава МИД.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие СНВ-III.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить