В США заявили, что ДСНВ не учитывает преимущества России в вооружениях

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) полезен для России и США, однако он не учитывает значительные преимущества российской стороны в вооружениях. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

По его словам, ДСНВ представляет пользу в том отношении, что «не только сокращает количество стратегических вооружений, от чего выигрывают обе страны, он также даёт прозрачность и меры по укреплению доверия».

«Однако в нём не учтён масштабный класс вооружений, в которых у России есть значительное преимущество, он не ограничивает создание инновационных систем», — добавил Ричард.

Ранее в США заявили о намерении в скором времени обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.

Кроме того, США не исключают проведения серьёзных переговоров с Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.