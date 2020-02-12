США рассчитывают обсудить продление СНВ-III за «закрытыми дверями»
- Reuters
«Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве. Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о предварительных условиях для продления договора.
Кроме того, США не исключают проведения серьёзных переговоров с Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении создать самые мощные ядерные силы в мире при отсутствии договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.