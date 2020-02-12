США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

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Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что в США не исключают проведения серьёзных переговоров с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.
США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию
  • globallookpress.com

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам по поводу размера ядерного арсенала страны.

5 февраля О'Брайен сообщил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.

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