США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что в США не исключают проведения серьёзных переговоров с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам по поводу размера ядерного арсенала страны.

5 февраля О'Брайен сообщил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.