Трамп заявил о готовности к переговорам о ядерном арсенале США

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам по поводу размера ядерного арсенала страны.
Трамп заявил о готовности к переговорам о ядерном арсенале США
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение журналистов президентского пула.

«Президент сказал, что открыт для переговоров относительно размеров ядерного арсенала США», — указали в пуле.

Вместе с этим Трамп добавил, что пока что у него нет иного выбора, кроме как увеличивать его.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.

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