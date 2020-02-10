Трамп заявил о готовности к переговорам о ядерном арсенале США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам по поводу размера ядерного арсенала страны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение журналистов президентского пула.

«Президент сказал, что открыт для переговоров относительно размеров ядерного арсенала США», — указали в пуле.

Вместе с этим Трамп добавил, что пока что у него нет иного выбора, кроме как увеличивать его.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.