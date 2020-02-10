Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» армии США

В американской армии есть «супербыстрые ракеты», которые до семи раз быстрее обычных снарядов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

«У нас есть супербыстрые ракеты в большом количестве. Супербыстрые, мы их так называем, могут развивать скорость в четыре, пять, шесть и даже семь раз выше, чем обычные ракеты», — заявил он в ходе выступления перед губернаторами в Белом доме.

Трамп заявил, что американская армия нуждается в таком типе вооружений, потому что у России «есть что-то подобное».

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука).