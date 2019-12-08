В США заявили об отставании от России в сфере гиперзвукового оружия

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании Соединённых Штатов от России в разработке гиперзвуковых вооружений.

«Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего», — цитирует Эспера ТАСС.

По его словам, в этой связи Пентагон «вкладывает каждый доллар» для того, чтобы гарантировать преимущество в области гиперзвуковых вооружений.

В начале ноября официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер рассказал о том, что США долгое время были лидерами в сфере гиперзвуковых технологий, и призвал ликвидировать «асимметрию боевых возможностей» при помощи разработки гиперзвукового оружия.

Эксперт Константин Блохин объяснил призыв Карвера стремлением Соединённых Штатов нагнать то, что они упустили в модернизации оружия.

О том, как США планируют создать гиперзвуковое оружие за два года, — в материале RT.

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