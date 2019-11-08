В Пентагоне заявили о необходимости разработки гиперзвукового оружия

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Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил, что США необходимо заняться разработкой гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам Карвера, США долгое время были лидерами в сфере гиперзвуковых технологий, однако не собирались военизировать эту область.

«Те, кто стремиться быть нашими противниками, решили военизировать эту сферу», — отметил он.

Подполковник добавил, что таким образом возникла асимметрия боевых возможностей, которую США должны ликвидировать.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

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