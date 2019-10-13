Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

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Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
  • РИА Новости

По его словам, Россия создала оружие, которого ни у кого в мире в настоящее время нет.

«Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет», — сказал он.

При этом он выразил уверенность, что рано или поздно такое оружие появится в ведущих армиях мира. Путин добавил, что и у России к этому времени «тоже кое‑что появится».

«Я уже знаю, над чем наши учёные, конструкторы и инженеры работают», — сказал он. 

Также Путин заявил о разработке в России комплексов, способных преодолеть любую систему противовоздушной обороны. 

Полная версия интервью — в материале RT.

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