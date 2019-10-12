Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны. 
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
  • РИА Новости

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО», — заявил он.

По словам Путина, Россия «сделает это, сейчас это уже очевидно». Он объяснил, что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории. По его словам, Россия «кроме того, что их усовершенствовала многократно, ещё и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет».

В сентябре Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения.

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