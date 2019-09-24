Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения

Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.

Путин отметил важность того, чтобы «это богатейшее интеллектуальное технологическое наследие и поистине неисчерпаемые эволюционные возможности атомной отрасли» были задействованы в целях «модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках».

Также российский лидер отметил в своём послании, что «среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков — создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперёд».

Ранее Путин сообщил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.

В феврале президент России заявил, что аналогов современным российским вооружениям в мире ещё долго не будет.