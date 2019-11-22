Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году

Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России.

«В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса», — сказал президент.

Он отметил, что основной задачей госпрограммы станет наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники.

Также Путин заявил о необходимости расширения в стране линейки лазерных и гиперзвуковых систем вооружения и роботизированных комплексов.