Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году

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Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России.
Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году
  • РИА Новости

«В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса», — сказал президент.

Он отметил, что основной задачей госпрограммы станет наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники.

Также Путин заявил о необходимости расширения в стране линейки лазерных и гиперзвуковых систем вооружения и роботизированных комплексов.

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