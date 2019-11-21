Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать передовое оружие
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- РИА Новости
Как подчеркнул Путин, каждый из погибших внёс «незаменимый вклад в укрепление российского государства».
«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надёжной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — отметил он.
Ранее Путин вручил вдовам погибших сотрудников ордена Мужества, присуждённые посмертно.
Глава государства выразил соболезнования, подчеркнув, что у погибших была особая миссия — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.
ЧП произошло на полигоне в Архангельской области 8 августа, в результате чего погибли пять сотрудников «Росатома».