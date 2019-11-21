Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать передовое оружие

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Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил российский президент Владимир Путин во время вручения вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, орденов Мужества, присуждённых посмертно.
Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать передовое оружие
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Как подчеркнул Путин, каждый из погибших внёс «незаменимый вклад в укрепление российского государства».

«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надёжной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — отметил он.

Ранее Путин вручил вдовам погибших сотрудников ордена Мужества, присуждённые посмертно.

Глава государства выразил соболезнования, подчеркнув, что у погибших была особая миссия — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.

ЧП произошло на полигоне в Архангельской области 8 августа, в результате чего погибли пять сотрудников «Росатома». 

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