Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям

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Российский лидер Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, которые погибли летом при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присуждённые посмертно.
Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, встреча президента с семьями погибших состоялась в четверг, 21 ноября, в Кремле.

«Прежде всего, это мой долг, но всё-таки — и почётная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования», — сказал Путин.

Он отметил, что потерять самого близкого человека больно и тяжело.

«Важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», — подчеркнул Путин.

Как заявил глава государства, у погибших была особая миссия — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.

«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идёт о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперёд, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — добавил он.

8 августа в результате ЧП на полигоне погибли пять сотрудников «Росатома». По данным компании, испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.

Как отмечал Путин, в результате трагедии погибли специалисты, которые выполняли чрезвычайно важную задачу для обеспечения безопасности России.

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