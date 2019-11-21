Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям
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- РИА Новости
Как пишет ТАСС, встреча президента с семьями погибших состоялась в четверг, 21 ноября, в Кремле.
«Прежде всего, это мой долг, но всё-таки — и почётная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования», — сказал Путин.
Он отметил, что потерять самого близкого человека больно и тяжело.
«Важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», — подчеркнул Путин.
Как заявил глава государства, у погибших была особая миссия — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.
«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идёт о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперёд, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — добавил он.
8 августа в результате ЧП на полигоне погибли пять сотрудников «Росатома». По данным компании, испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.
Как отмечал Путин, в результате трагедии погибли специалисты, которые выполняли чрезвычайно важную задачу для обеспечения безопасности России.