В «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском

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Испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне в Архангельской области, проходили на морской платформе, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом».
В «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как отмечается, после взрыва ракеты на полигоне несколько сотрудников «Росатома» были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Как добавили в пресс-службе госкорпорации, погибшие при ЧП на военном полигоне специалисты «Росатома» были осведомлены о потенциальной опасности проводимых работ.

Ранее на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников «Росатома»

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