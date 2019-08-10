Пять сотрудников «Росатома» погибли под Архангельском из-за ЧП

В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом».

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», — цитирует ТАСС сообщение департамента коммуникаций госкорпорации.

Отмечается, что ещё трое сотрудников «Росатома» получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая помощь.

Также сообщается, что, по данным «Росатома», трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

«От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка», — добавили в госкорпорации.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате взрыва в воинской части в Архангельской области погибли два человека.