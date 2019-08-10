Пять сотрудников «Росатома» погибли под Архангельском из-за ЧП

Короткая ссылка
В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом».

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», — цитирует ТАСС сообщение департамента коммуникаций госкорпорации. 

Отмечается, что ещё трое сотрудников «Росатома» получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая помощь. 

Также сообщается, что, по данным «Росатома», трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

«От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка», — добавили в госкорпорации. 

Ранее Минобороны сообщило, что в результате взрыва в воинской части в Архангельской области погибли два человека. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить