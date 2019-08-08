Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском
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- РИА Новости
Как отмечается, на полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание.
«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщил, что в воинской части региона произошёл взрыв, при котором погибли два человека и 15 пострадали.