В Архангельской области сообщили об инциденте в воинской части

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Власти направили санитарную авиацию к воинской части под Архангельском в связи с инцидентом, в результате которого пострадали несколько человек, сообщил губернатор региона Игорь Орлов.
В Архангельской области сообщили об инциденте в воинской части
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация», — сказал он ТАСС.

Как сообщал источник, в воинской части в Северодвинске произошёл пожар.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что последствия для населённых пунктов, пострадавших от взрывов на военном складе в Ачинском районе, минимальны.

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