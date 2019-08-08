В Архангельской области сообщили об инциденте в воинской части
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- РИА Новости
«Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация», — сказал он ТАСС.
Как сообщал источник, в воинской части в Северодвинске произошёл пожар.
5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.
Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что последствия для населённых пунктов, пострадавших от взрывов на военном складе в Ачинском районе, минимальны.